Maltempo in Friuli Venezia Giulia: forti piogge sulle Prealpi Carniche, bora su Trieste | FOTO

Su gran parte del territorio del Friuli Venezia Giulia si sono registrate nelle ultime 24 ore piogge intense ed estese, con valori compresi tra 50 e 90 mm con vento di bora forte su Trieste con raffiche a oltre 110 km/h che hanno costretto i Vigili del Fuoco ad un superlavoro: quasi un centinaio gli interventi soprattutto per alberi e rami spezzati che ingombravano le carreggiate. Pioggia anche sulle Prealpi Carniche con valori più elevati: 125 mm a Fossalon di Grado (Go), 108 mm a Piancavallo (Pn) e 99 a Lignano Sabbiadoro (Ud). Dalle prime ore di oggi comunque le piogge si sono attenuate e anche la bora è in calo con raffiche intorno ai 90 km/h.

A Podnanos in Slovenia vicino al confine le raffiche di Bora hanno toccato i 133 km/h. Sulla zona montana è caduta la neve sopra i 1400-1500 m circa, fino a 1200 m nel Tarvisiano, più abbondante in quota oltre i 1600 m circa. Nelle prossime ore la depressione persisterà sul Friuli Venezia Giulia e favorirà ancora l’afflusso di correnti umide meridionali in quota, ma che andranno però progressivamente attenuandosi, mentre nei bassi strati il minimo depressionario si sposterà verso la Dalmazia. Per le prossime ore sono previste piogge intermittenti da moderate ad abbondanti. La bora soffierà ancora da sostenuta a forte, specie a Trieste, ma sarà in deciso calo rispetto alla notte scorsa, con raffiche inizialmente ancora intorno a 80/90 km orari, poi nel corso della giornata dovrebbe calare con raffiche intorno a 40/50 km orari.

Alla Sala Operativa Regionale sono pervenute segnalazioni relative ad alberi caduti a Muggia, San Dorligo, Cormons e chiusura strada SR-PN 22 della Val Cosa nel comune di Clauzetto. Si registra inoltre un innalzamento dei livelli idrometrici in alcuni corsi d’acqua con valori di guardia limitati.

