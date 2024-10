Maltempo Portogallo, forti piogge a Portalegre: strade allagate | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito la città di Portalegre, nell’estremo est del Portogallo, vicino al confine con la Spagna, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, lasciando le strade allagate e impraticabili. Secondo il comando subregionale dell’Alto Alentejo, tra le 20 e mezzanotte sono state registrate 9 inondazioni nella parte bassa della città di Portalegre e nelle vicinanze della zona industriale del capoluogo del distretto. Rossio de Portalegre, Avenida de Badajoz e Avenida Francisco sono state le strade pubbliche dove si sono registrate le maggiori inondazioni.

Si registrano anche alberi caduti e negozi allagati. Il maltempo ha provocato anche il crollo di un muro in Rua do Pinheiro e uno scontro tra due auto in Avenida de Badajoz, che ha provocato un ferito lieve.

Nella giornata di ieri, allagamenti avevano interessato anche molte località dell’Andalusia, in Spagna.

