Maltempo, provincia di Modena: “attendiamo altre frane, non spostatevi”

MeteoWeb

Ha chiuso alle 18 Ponte Motta a Cavezzo, nel Modenese, sul fiume Secchia, lungo la strada provinciale 46. Resta sbarrato anche il ponte di Navicello Vecchio sulla diramazione della strada provinciale 255 verso la strada provinciale 2, sul fiume Panaro, a causa del superamento della soglia di sicurezza, mentre “al momento sono aperti gli altri ponti della rete”, segnala la Provincia. Restano attivi i sensi unici alternati sulla strada provinciale 4, tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano e sulla strada provinciale 24 in località Pugnago, dove un fosso di scolo che attraversa la carreggiata risulta occluso con accumulo di fango e acqua sulla sede viaria.

Altri disagi per distacchi di materiale in strada si registrano sulla strada provinciale 27, 30 e 33 nei territori di Sestola, Pavullo e Polinago, oltre ad un cedimento della scarpata di monte sulla strada provinciale 25 a Zocca nel territorio di Monteombraro. Inoltre, sulla strada provinciale 23 in località “terre rosse” nel Comune di Prignano sulla Secchia, è istituito un senso unico alternato a causa dell’erosione della sponda arginale del torrente Rossenna che lambisce la sede stradale. Altri disagi per distacchi di materiale in strada si registrano sulla strada provinciale 27, 30 e 33 nei territori di Sestola, Pavullo e Polinago, oltre ad un cedimento della scarpata di monte sulla strada provinciale 25 a Zocca nel territorio di Monteombraro. Tutti i percorsi natura della Provincia (Secchia, Panaro e Tiepido) sono chiusi in via precauzionale.

I tecnici della Provincia fanno sapere che “i dissesti e le criticità sulle strade sono diffusi” e “ci attendiamo che possano verificarsi altre situazioni critiche, perché i movimenti franosi e i dissesti spesso si verificano giorni o settimane dopo gli eventi scatenanti. Resta quindi alta la sorveglianza e l’attenzione su tutta la rete viaria e sul livello dei corsi d’acqua. Raccomandiamo – continua la Provincia – di limitare gli spostamenti non necessari e di prestare la massima prudenza alla guida, perché se anche le precipitazioni sono in diminuzione, l’emergenza non è ancora terminata”.

A Modena ponti chiusi, domani scuole aperte

Terminate le verifiche tecniche sugli edifici scolastici, il Comune di Modena ha comunicato che nella giornata di lunedì 21 ottobre le scuole della città, dai nidi alle superiori, saranno aperte. Gli operatori delle scuole sono intervenuti su alcune infiltrazioni rilevate nei muri, causate dalle piogge intense iniziate venerdì, ed è stata raccolta l’acqua presente in corridoi e aule, ma gli edifici sono tutti agibili.

Rimangono chiusi al traffico per la notte, invece, i ponti sul Secchia (Ponte Alto e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera), il ponte sul Tiepido di via Curtatona, e, a cura della Provincia, il ponte di Navicello vecchio sul Panaro, all’innesto della strada provinciale 255 con la strada provinciale 2. I ponti verranno riaperti non appena sarà possibile.

Il colmo di piena è stato raggiunto, con il Secchia oltre soglia 3 (alle 16 a Ponte Alto il livello era a 10,46 metri) e il Panaro sopra soglia 2, ma si prevede un passaggio lento con livelli che per diverse ore non scenderanno sotto la soglia precauzionale. Oltre ai ponti, per ragioni di sicurezza sono state chiuse al traffico alcune strade e sottopassi che progressivamente si stanno riaprendo alla circolazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.