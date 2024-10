Maltempo Puglia, nubifragio a Taranto: allagamenti e strade impraticabili

MeteoWeb

La violenta ondata di maltempo in atto sull’Italia sta interessando anche la Puglia. Un intenso temporale si è abbattuto su Taranto, provocando allagamenti e disagi in città e nei quartieri periferici. A Taranto, sono caduti 40mm di pioggia, mentre 82mm sono caduti a Castellaneta, 42mm a Martina Franca e 54mm si registrano a Santeramo in Colle, nel Barese.

A Taranto, tantissime le chiamate con richieste di intervento ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine. Il nubifragio ha colto di sorpresa numerosi automobilisti rimasti in panne. Viale Jonio risulta impraticabile a casa del livello dell’acqua che ha raggiunto lo spartitraffico.

A Taranto, come in altre zone della Puglia, è in vigore un’allerta meteo arancione. Su ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci disposta la chiusura di scuole, asili, parchi, giardini e cimiteri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.