Maltempo Reggio Emilia, summit in Prefettura sulle zone a rischio allagamento

L’Agenzia di Protezione Civile e il Consorzio di bonifica di Reggio Emilia hanno individuato, nel corso di un vertice in Prefettura, le aree più esposte in previsione di prossimi eventi meteorologici, mettendo in evidenza lo stato di criticità delle arginature di alcuni corsi d’acqua. I Comuni interessati sono quelli di Reggio, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, e Bagnolo in Piano. La raccomandazione ai residenti nelle strade interessate è di non soggiornare ai piani terra o interrati delle case.

Per quanto riguarda il territorio del comune di Reggio Emilia, le vie interessate sono: via Malatesta, via Carlo Marx, via San Biagio, via Tosini, via Cella all’Oldo e via Felesino. A Cadelbosco le vie: Dell’Oldo, Pratonera, San Biagio, Molino vico zoaro, Corte Traghettino, Casaletto, Argine Francone, via per Santa Maria e la strada provinciale 358R. A Castelnovo le raccomandazioni riguardano via Corte Traghettino e via Bastiglia. Infine a Bagnolo le vie Canalazzo e Casaletto.

