Maltempo: riprese a Genova le ricerche del 62enne disperso da sabato

All’alba sono riprese le ricerche tra Cogoleto e Arenzano per ritrovare Davide Violin, 62 anni, scomparso sabato pomeriggio dopo essere stato travolto dalla piena di un torrente sulle alture di Arenzano, in via Pecorara, nei pressi della località Curlo. Violin, un ristoratore della zona, era uscito di casa per controllare il torrente in un’area rurale del comune rivierasco. Improvvisamente, la piena del rio Lissolo ha travolto lui e tre veicoli parcheggiati nei dintorni. Uno dei veicoli è stato ritrovato sabato sera dai vigili del fuoco alla foce del torrente Lerone, di cui il Lissolo è un affluente.

Le ricerche dell’uomo, al momento senza esito, coinvolgono i vigili del fuoco, la capitaneria di porto con mezzi navali e un elicottero che sta perlustrando la foce e la fascia di mare davanti a Cogoleto.

