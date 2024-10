Maltempo Roma: alberi caduti e strade allagate nella Capitale

MeteoWeb

A Roma il maltempo ha determinato numerosi interventi da parte della polizia locale fin dalle prime ore del mattino. Tra le operazioni principali, la caduta di un albero ha danneggiato un’auto all’uscita della Galleria Farnesina, portando alla chiusura temporanea della galleria per la potatura di alberi pericolanti. Il traffico è stato deviato sulla Galleria Giovanni XXIII, con pattuglie impegnate nella gestione della viabilità. Gli agenti sono anche intervenuti per allagamenti in diverse strade, tra cui via Spadola, via di Salone e via Aurelia antica. In Corso Sempione, sono stati segnalati cavi elettrici danneggiati sulla linea 90 del bus Atac, e il guasto è stato riparato dai tecnici dopo l’intervento della polizia locale.

