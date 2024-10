Maltempo, a Roma salta elettricità sulla metro B: circolazione interrotta

MeteoWeb

Il maltempo fa saltare il servizio della metropolitana a Roma. Il servizio sulla metro B/B1 è momentaneamente sostituito da bus a causa di mancanza di alimentazione elettrica dovuta alle avverse condizioni meteo. Lo comunica l’Atac in una nota, spiegando che i tecnici stanno intervenendo per riverificare le protezioni elettriche intervenute e ripristinare la circolazione.

