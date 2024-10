Maltempo Romagna, a Traversara ripartito il ripristino della falla del Lamone | FOTO

MeteoWeb

L’Emilia Romagna si rimette al lavoro dopo la nuova ondata di maltempo che ha prodotto criticità sul territorio, ancora fragile dopo l’alluvione di metà settembre. Particolarmente colpita la frazione di Traversara di Bagnacavallo, nel Ravennate. Chiusa nel tardo pomeriggio di ieri la falla che si era aperta nell’argine del fiume Lamone, sono subito ripartiti i lavori del cantiere per il ripristino della rotta.

Lo rende noto il Comune, precisando che il meteo in miglioramento ha dunque portato alla revoca delle ordinanze di evacuazione emanate nei giorni scorsi. Resta in vigore, a Traversara, soltanto la zona rossa nel perimetro di via Torri maggiormente colpito dai danni dell’alluvione del 19 settembre.

È stato perciò chiuso il centro di accoglienza che era stato allestito al Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo. Nel weekend, in supporto alla popolazione, saranno presenti in particolare i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile di Bagnacavallo.

Da lunedì 7 ottobre, inoltre, sarà possibile presentare domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (Cas), che spetta alle persone che hanno dovuto lasciare la loro abitazione principale a seguito dell’alluvione e hanno provveduto autonomamente a una sistemazione temporanea alternativa.

