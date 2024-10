Maltempo nel Bolognese, conclusi gli interventi sulla Rupe di Sasso Marconi: aggiornamenti su strada e ferrovia

MeteoWeb

Si sono conclusi gli interventi sulla parete rocciosa della Rupe di Sasso Marconi da parte dei tecnici di Anas e la Porrettana è stata riaperta nel pomeriggio fino alle 22. La strada era stata chiusa perché alcuni pezzi di roccia si erano staccati dalla parete, venendo fermati dalla rete che imbriglia la Rupe; in alcuni punti però la stessa rete si era staccata dalla montagna e quindi andava ‘ri-agganciata’. Dunque, alcuni tecnici rocciatori si sono arrampicati per rimuovere le parti di roccia che si erano staccate per poi provvedere a ri-fissare la rete contenitiva. Il lavoro dovrebbe essere concluso domattina.

La Porrettana stradale resterà chiusa questa notte dalle 22 in poi e il Comune di Sasso Marconi spiega che, dopo le ulteriori verifiche tecniche, previste nella prima mattinata di domani, potrà essere riaperto il transito a senso unico alternato dalle 7.30 alle 9.30 circa.

Riattivata anche la circolazione tra Sasso e Marzabotto sulla linea ferroviaria Bologna-Porretta.

