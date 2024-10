Maltempo Sardegna: le ricerche del disperso riprese anche con i droni

MeteoWeb

Questa mattina sono riprese le ricerche di Davide Manca, il velista disperso nella zona di Monte Arcosu, a Siliqua, durante il nubifragio avvenuto tra sabato e domenica notte. Il giovane, che si trovava in escursione con altre 8 persone, è stato trascinato via dalla corrente mentre cercava di raggiungere il rifugio a bordo di un fuoristrada. Oggi i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino sono arrivati nell’area di Siliqua con un imponente dispiegamento di forze: i vigili del fuoco hanno attivato il Nucleo elicotteri di Alghero, otto soccorritori del Nucleo alpino fluviale, il Nucleo cinofili e il team SAPR specializzato nel pilotaggio di droni. È stato anche inviato un gruppo per le telecomunicazioni per creare un ponte radio e facilitare le comunicazioni sul posto. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha inviato 11 tecnici, inclusi specialisti nel soccorso in forra, che verranno elitrasportati sul luogo delle ricerche dall’elicottero della Guardia di Finanza. Sul posto sono presenti anche squadre dei carabinieri e della protezione civile. Durante la notte del nubifragio, nel sud della Sardegna e nell’Oristanese sono caduti circa 250 mm di pioggia in sei ore. La circolazione ferroviaria tra Cagliari e Carbonia/Iglesias rimane sospesa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.