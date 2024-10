Maltempo Sardegna, trovata una maglia: potrebbe essere del disperso

MeteoWeb

Una maglia pesante, simile a un maglione, è stata trovata oggi durante le ricerche di Davide Manca, il velista cagliaritano di 41 anni disperso nell’area di Monte Arcosu a Siliqua, nel Sud Sardegna, durante l’alluvione di sabato 26 ottobre. L’indumento è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco che stavano passando palmo a palmo l’alveo del torrente vicino alla diga di Medau Zirimilis. Ieri, nella stessa zona, erano stati rinvenuti anche alcuni resti della Jeep Wrangler a bordo della quale viaggiava lo sportivo cagliaritano, appassionato di fuoristrada, e che è stata trascinata via dall’acqua mentre tentava di raggiungere il rifugio dell’Oasi naturalistica del WWF.

Al momento non si sa se la maglia sia effettivamente di Davide Manca: è stata consegnata ai Carabinieri che effettueranno tutti gli accertamenti.

Anche oggi i Vigili del Fuoco con i Nuclei alpino fluviale, unità cinofile, droni e gli specialisti delle telecomunicazioni, hanno setacciato la zona fino a quando la luce lo ha permesso. Discorso analogo per i tecnici del Soccorso Alpino, 12 persone tra le quali anche una unità cinofila, arrivata in zona con l’elicottero della Guardia di Finanza. Tutti sotto il coordinamento della Prefettura di Cagliari e quello tecnico dei Vigili del Fuoco hanno lavorato fino alle 18:30, poi le ricerche sono state sospese per l’arrivo del buio. Proseguiranno domani mattina.

