Maltempo Sicilia: chiude per allagamento il poliambulatorio di Palma di Montechiaro

MeteoWeb

Resterà chiuso, a partire da domani, il poliambulatorio di Palma di Montechiaro (Ag) che, nella notte fra venerdì e sabato, a causa del nubifragio che ha colpito la città, si è allagato. La struttura rimarrà temporaneamente sbarrata per consentire i necessari interventi tecnici. “Tutti i servizi verranno ugualmente garantiti, senza soluzione di continuità, negli analoghi uffici del distretto sanitario di base di Licata all’interno dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso – rende noto il sindaco Stefano Castellino – .Tutti gli utenti già prenotati verranno contattati telefonicamente per una riprogrammazione degli appuntamenti”.

Traslocano, al consultorio familiare di via Maccacaro, invece, i servizi di guardia medica, Ppi adulti e Ppi pediatrico. Il poliambulatorio di Palma di Montechiaro risale agli anni Novanta e ha bisogno di un intervento di manutenzione che verrà effettuato grazie al finanziamento di 2 milioni di euro per le “Case di comunità” ottenuto dall’ex presidente della Regione Nello Musumeci.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.