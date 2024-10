Maltempo Sicilia: il fiume Salso esonda a Licata

MeteoWeb

Il maltempo sta bersagliando la Sicilia con piogge battenti, che stanno determinando un incremento dei livelli dei corsi d’acqua. La situazione attuale a Licata, nell’Agrigentino, dopo le piogge della notte, è molto delicata: il fiume Salso, in zona Montecatini, è esondato. La Protezione Civile sta monitorando dalle 22 di ieri il livello del fiume.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

