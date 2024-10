Maltempo Sicilia: il mercato di Licata sott’acqua, corsa contro il tempo per riaprire le scuole

MeteoWeb

“Il mercato ortofrutticolo è sommerso dall’acqua, stiamo lavorando senza soste per ripulirlo. Gli imprenditori sono disperati, interrompere il ciclo produttivo sarebbe devastante“: è quanto ha affermato il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, mentre, era impegnato a dare una mano a protezione civile, volontari e agli stessi cittadini a spalare fango e fare defluire l’acqua che ha del tutto sommerso, tra le altre cose, la struttura commerciale di via Giarretta. Balsamo ha evidenziato: “L’alluvione ha distrutto alcune aziende, non hanno perso soltanto il prodotto, ossia peperoni, melanzane, zucchine che, dopo 3 mesi di lavoro, erano pronti per la raccolta. Ma hanno perso anche le serre, i tunnel e tutti gli impianti. La piena del fiume ha portato via i motori, gli impianti stessi. Se non verrà sostenuta adeguatamente l’agricoltura di Licata potrà considerarsi morta, finita. Serve un intervento immediato perché altrimenti perderemo economia e centinaia di posti di lavoro, indotto compreso“.

Pale meccaniche, operai e volontari stanno cercando di fare in fretta, a Licata, per ripulire i quartieri dove sorgono gli istituti scolastici. L’obiettivo è non far perdere giorni di scuola agli studenti. Ma non c’è ancora certezza che domani potranno tornare sui banchi. “Già ieri sera abbiamo lavorato su corso Serrovira, attorno al liceo e agli altri istituti scolastici,” ha affermato il primo cittadino. “Stiamo continuando a farlo e speriamo di riuscire a ripulire tutto entro la prima serata. Abbiamo altre 8 ore a disposizione. Decideremo in serata“.

“Licata ieri ha subito e, di nuovo, pagato tutti gli errori della Sicilia perché il Salso non viene rispettato. Con una violenza e una velocità inaudita, dopo mesi e mesi di siccità, tutta l’acqua è stata scaricata verso il mare“, ha affermato il sindaco Angelo Balsamo. “Ho già sentito gli assessori regionali Barbagallo, Savarino, Di Mauro. Qui la situazione è drammatica e bisogna intervenire con urgenza ed emergenza perché il danno è di svariati milioni di euro“, ha spiegato il primo cittadino che ha già chiesto, nelle more di una quantificazione dei danni, il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

