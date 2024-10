Maltempo Sicilia, piogge torrenziali tra Messina e Catania: 260mm sui Peloritani, 120mm sull’Etna | DATI

MeteoWeb

Giornata drammatica oggi in Sicilia per il maltempo che ha colpito sin dalle prime ore del mattino i settori orientali dell’isola e in modo particolare il Nord/Est, tra le province di Messina e Catania, con forti temporali auto-rigeneranti e persistenti in loco provenienti dal mar Jonio. La zona più colpita dalle piogge è stata quella dei monti Peloritani, con un record di oltre 260mm a Casa degli Alpini, nel cuore del massiccio montuoso messinese, ma molte altre località su entrambi i versanti dei Peloritani hanno superato i 150mm di pioggia.

Grandi piogge nel corso della giornata anche a Catania, nel versante settentrionale e orientale dell’Etna. Impressionanti i dati pluviometrici, che evidenziamo di seguito:

Le piogge di oggi in provincia di Messina

262mm a Casa degli Alpini

a Casa degli Alpini 189mm a Gualtieri Sicaminò

a Gualtieri Sicaminò 186mm a Fiumedinisi

a Fiumedinisi 180mm a Torregrotta

a Torregrotta 177mm a Pizzo Rosarello

a Pizzo Rosarello 174mm a Monforte San Giorgio

a Monforte San Giorgio 174mm ad Allume

ad Allume 170mm ad Alì

ad Alì 160mm a Malvagna

a Malvagna 159mm ad Alcantara a Moio

ad Alcantara a Moio 131mm a Pace del Mela

a Pace del Mela 126mm ad Itala

ad Itala 124mm a Rometta

a Rometta 123mm a Santa Lucia del Mela

a Santa Lucia del Mela 122mm al Monte Craparo

al Monte Craparo 120mm a San Pier Niceto

a San Pier Niceto 113mm a Venetico

a Venetico 108mm a Fondachelli

a Fondachelli 107mm ad Altolia

ad Altolia 92mm a Santo Stefano di Briga

a Santo Stefano di Briga 92mm a Saponara

a Saponara 91mm a Pagliara

a Pagliara 85mm a Pezzolo

a Pezzolo 79mm a Rocca Timogna

a Rocca Timogna 79mm a San Placido

a San Placido 76mm a Scaletta Superiore

a Scaletta Superiore 68mm a Case Migliardo

a Case Migliardo 66mm a Case Cavallaro

a Case Cavallaro 64mm a Milazzo

a Milazzo 63mm a San Filippo del Mela

a San Filippo del Mela 63mm a Mandanici

a Mandanici 57mm a Barcellona Pozzo di Gotto

a Barcellona Pozzo di Gotto 51mm a Rimiti

a Rimiti 51mm a Messina Guidari

a Messina Guidari 47mm a Rodì

a Rodì 46mm a Cumia

a Cumia 39mm a Forza d’Agrò

a Forza d’Agrò 39mm a Casalvecchio Siculo

a Casalvecchio Siculo 29mm a Montalbano Elicona

a Montalbano Elicona 25mm a Messina Bisconte

a Messina Bisconte 24mm a Messina Istituto Geofisico

Le piogge di oggi in provincia di Catania

120mm al Rifugio Citelli

al Rifugio Citelli 104mm a Zafferana Etnea

a Zafferana Etnea 93mm a Calatabiano

a Calatabiano 86mm a Fornazzo

a Fornazzo 81mm a Lavinaio

a Lavinaio 72mm a Viagrande

a Viagrande 70mm a San Gregorio di Catania

a San Gregorio di Catania 54mm a Valverde

a Valverde 50mm a Linera

a Linera 49mm ad Aci Castello

ad Aci Castello 48mm a Castiglione di Sicilia

a Castiglione di Sicilia 46mm a Pedara

a Pedara 41mm ad Aci San Filippo

ad Aci San Filippo 30mm ad Acireale

Fortunatamente non ci sono stati morti, non risultano dispersi né feriti. Diffusi, però, i danni sul territorio in modo particolare in provincia di Messina, nell’area peloritana. Il maltempo proseguirà ancora nelle prossime ore, durante la sera-notte e nella mattinata di domani, martedì 22 ottobre, ma ormai con i fenomeni residui, in graduale attenuazione. Il peggio è passato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.