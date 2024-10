Maltempo Sicilia, Siracusa sommersa: strade allagate e automobilisti bloccati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che ha travolto la Sicilia oggi non ha risparmiato la provincia di Siracusa. Forti piogge hanno bersagliato il territorio, dal capoluogo ai Comuni limitrofi, così come la zona montana. Un’ingente quantità di acqua ha allagato le strade e i campi, con conseguenti disagi. Numerosi i tombini saltati e gli automobilisti rimasti bloccati. Decine le richieste di intervento ginte ai centralini dei Vigili del fuoco

Forti raffiche di vento hanno colpito Portopalo di Capo Passero, la punta estrema della Sicilia, nel Siracusano. Il sindaco del borgo marinaro, Rachele Rocca, ha lanciato un appello: “Sin dalle prime ore del mattino stiamo seguendo e intervenendo a seguito di una forte ondata di maltempo che sta interessando il nostro paese. Non uscite di casa se non strettamente necessario“. Le raffiche hanno abbattuto pali, cartelloni pubblicitari, e trascinato cassonetti dell’immondizia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.