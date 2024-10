Maltempo, sindaco del Bolognese: “Vi prego, servono braccia”

MeteoWeb

Marilena Pillati, sindaco di San Lazzaro di Savena, uno dei comuni più duramente colpiti dall’alluvione che ha devastato il Bolognese, ha lanciato un accorato appello sui social, chiedendo l’intervento urgente di volontari per far fronte all’emergenza nel territorio, in particolare nella frazione di Farneto, tra le più colpite dal disastro.

“Lancio un appello: abbiamo bisogno di volontari perché nel nostro territorio, in particolare al Farneto, ora c’è bisogno di una mobilitazione“, ha dichiarato la sindaca in un video pubblicato oggi. Nonostante la presenza dei mezzi necessari per affrontare i lavori più impegnativi, “servono braccia”, ha proseguito Pillati. “Servono persone che aiutino i cittadini colpiti da questa terribile alluvione a rimuovere il fango e le cose ormai non più utilizzabili dalle loro case“.

Con un appello sentito, la sindaca ha esortato la comunità a unirsi agli sforzi di recupero: “Chiedo davvero a chiunque abbia disponibilità di tempo di andare sul sito del Comune, compilare il modulo e mettersi a disposizione. Vi prego, noi ci siamo, ma abbiamo bisogno anche di voi“.

La situazione resta critica e la necessità di volontari è imprescindibile per riportare una parvenza di normalità nelle aree più devastate.

