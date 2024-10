Maltempo, situazione verso la normalità a Torino: Po in calo

MeteoWeb

Dopo la fine della pioggia, la situazione a Torino sta lentamente tornando alla normalità. Il livello dei fiumi, in particolare del Po, è in diminuzione. Questa mattina, l’Amiat è intervenuta ai Murazzi per avviare rapidamente la pulizia dell’area di fronte ai locali, permettendo così ai gestori di riaprire le attività nelle prossime ore. Gli interventi di pulizia continueranno anche durante la notte.

I percorsi pedonali lungo le sponde rimangono ancora chiusi, poiché sono iniziati i lavori per rimuovere il materiale accumulato e garantire un accesso sicuro alle aree per i cittadini. Per motivi di sicurezza, legati alla velocità della corrente e al materiale galleggiante trasportato dal fiume, la navigazione remiera e tutte le altre attività sul Po sono attualmente sospese.

