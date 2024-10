Maltempo Spagna: allerta rossa a Barcellona per “temporale estremo”

MeteoWeb

Il maltempo non concede tregua alla Spagna dopo le gravi alluvioni che hanno travolto il Sud e l’Est del Paese, causando devastazione e decine e decine di vittime. La Catalogna ha attivato l’allerta rossa per il rischio di un “temporale estremo” a Barcellona nelle prossime ore. Lo rende noto la stampa locale. Secondo il servizio meteorologico, in tutta l’area potrebbero verificarsi grandi accumuli di pioggia, episodi di grandine di oltre 2cm di diametro, raffiche di vento superiori a 25km/h e trombe d’aria.

