Maltempo Spagna, forti piogge in Aragona: inondazioni a Tamarite de Litera | FOTO e VIDEO

Strade, negozi e garage sono stati allagati questo pomeriggio nel comune di Tamarite de Litera, nella provincia di Huesca, nel nord-est della Spagna. Un temporale ha provocato forti piogge intorno alle 18:00 e per circa un’ora. I vicini sono rimasti sorpresi dalla pioggia intensa che ha trasformato gran parte del Paseo del Hortaz in un fiume e ha fatto entrare l’acqua negli esercizi commerciali, negli scantinati e nei garage, anche in altre zone di Tamarite.

Il sindaco, Sandra González, ha sottolineato che “tutto è avvenuto molto velocemente” e che il temporale ha fatto cadere “alcuni” alberi. Il comune valuta i danni causati dal nubifragio, che ha scaricato per un’ora oltre 20mm, e ha iniziato a pulire le zone allagate dall’acqua.

Si sono registrate forti piogge, con circa 30mm, anche nelle località di Almudévar, Fraga e Lanaja.

Allerta meteo sui Pirenei

Sui Pirenei sono previste precipitazioni intense che potrebbero arrivare fino a 200mm in 24 ore a Sobrarbe, e 100mm in zone come Candanchú. Questi dati hanno fatto scattare l’allerta: l’Agenzia meteorologica statale (AEMET) ha diramato un’allerta gialla per i prossimi due giorni sulla catena montuosa, che potrebbe passare all’arancione.

Allo stesso modo, secondo l’agenzia meteorologica, le piogge potrebbero essere accompagnate da neve, a causa delle precipitazioni accompagnate da basse temperature. Domani, mercoledì 16 ottobre, la neve dovrebbe cadere intorno ai 3000 metri, mentre giovedì 17 la quota diminuirà fino a raggiungere i 2.100 metri circa.

