Maltempo, Sud della Francia sott’acqua: a Marsiglia quartieri sommersi | FOTO e VIDEO

Questa mattina diversi quartieri di Marsiglia, nel Sud della Francia, tra cui Saint-Barnabé, sono stati colpiti da gravi allagamenti a causa delle forti piogge, determinate dalla perturbazione che ha raggiunto l’Italia nelle scorse ore. Numerosi ingorghi si registrano in tutta la città e nelle aree circostanti Marsiglia, con veicoli rimasti bloccati dall’acqua che ha invaso diverse zone, causando lunghe code e il paralizzarsi del traffico. Nella zona del Vecchio Porto, la pressione dell’acqua ha provocato l’esplosione delle fognature, aggravando ulteriormente la situazione.

Il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, ha lanciato un appello alla cittadinanza attraverso un messaggio pubblicato su X, esortando i marsigliesi alla massima prudenza negli spostamenti. Ha inoltre rassicurato che tutto il personale comunale, insieme ai vigili del fuoco, è al lavoro per ripristinare la normalità.

La regione di Bouches-du-Rhône, compresa la città di Marsiglia, è stata colpita da una serie di violenti temporali, con oltre 50 litri di pioggia per metro quadrato caduti in poche ore, in particolare nelle aree tra Cassis e Marsiglia. Le precipitazioni continuano incessanti, senza segnali di attenuazione imminente.

