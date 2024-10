Maltempo, temporali inattesi in Calabria: le zone colpite

MeteoWeb

Il mese di ottobre si chiude con il dominio dell’anticiclone sull’Italia che, dopo settimane di forte maltempo che ha causato criticità, sta invece regalando giornate miti e soleggiate. Tuttavia, oggi temporali inattesi hanno colpito varie zone della Calabria nel corso del pomeriggio. Si sono verificati rovesci nelle zone interne di Pollino, Sila, Serre e Aspromonte, come dimostrano le immagini satellitari.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.