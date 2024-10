Maltempo Toscana: 10° giorno di ricerche del neonato disperso a Montecatini Val di Cecina

MeteoWeb

Dopo l’esondazione del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano, il 23 settembre scorso, continuano per il 10° giorno consecutivo le ricerche dei Vigili del Fuoco del neonato di 5 mesi, ancora disperso. La nonna è stata trovata lunedì 30 settembre.

L’assetto operativo sotto il coordinamento del Direttore Tecnico delle Operazioni, incaricato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, vede impegnato personale dei Comandi della Toscana con mezzi e personale specializzato. Esperti in topografia, conduttori di macchine movimento terra, quad e piloti di drone battono ininterrottamente le aree percorse dalla piena. I soccorritori segnalano “l’impegno straordinario fornito dagli uomini e dalle donne delle Associazioni di Volontario del territorio, personale della Provincia di Pisa e dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta Val di Cecina”.

