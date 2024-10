Maltempo Toscana, incubo allagamenti a Montecatini Val di Cecina | FOTO

MeteoWeb

A causa di un allagamento, la strada statale 68 ”Di Val Cecina”, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 23, 800 al km 25,600 in località Montecatini Val di Cecina (Pisa). Sono state istituite deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione.

Montecatini Val di Cecina è stata infatti colpita da un violento nubifragio: l’esondazione dello Sterza del mese scorso aveva già messo in ginocchio la comunità. Dopo l’una di stanotte, lo stesso torrente ha oltrepassato il ponte alla Grisella, costringendo l’amministrazione a chiudere il tratto di strada. Lo stesso è avvenuto per la strada provinciale 18.

Il sindaco Francesco Auriemma ha affermato: “Il ponte sulla Cecina all’altezza di Ponteginori è chiuso, così come il tratto di strada denominato La Cinquantina, direzione Ponteginori, lo Sterza è di nuovo sopra il ponte del Campo dei Gotti, quel tratto di strada continua ad essere chiuso; la passerella che consente il transito della provinciale alla via vicinale di Sassa-Caselle è invalicabile perché l’acqua ha invaso tutto lo spazio fino all’asfalto“.

Il sindaco ha anche firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole per oggi. “Dal momento che la situazione della viabilità è in continuo mutamento, chi avesse necessità improrogabile o estrema di muoversi, chiami il 112 per avere notizie utili siamo in giro a controllare lo stato della situazione che è, di nuovo, critico. Usare la massima prudenza e fare attenzione“.

