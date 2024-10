Maltempo in Toscana, “atteso peggioramento”

MeteoWeb

In Toscana si registrano in queste ore precipitazioni isolate, localmente a carattere di rovescio e temporale in particolare tra basso grossetano e la costa. Un peggioramento è atteso dal pomeriggio quando le precipitazioni tenderanno a risultare più sparse e frequenti e localmente più intense, soprattutto sulle zone occidentali: è quanto ha reso noto il il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

