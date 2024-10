Maltempo Toscana, “intensa cella temporalesca sulla costa dell’Argentario”

MeteoWeb

C’è una “intensa cella temporalesca sulla costa dell’Argentario in estensione alle zone interne“: è quanto comunica il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, invitando la popolazione a prestare attenzione. Nel frattempo, l’allerta arancione è stata estesa dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico e temporali forti anche a tutta la giornata di domani venerdì 25 ottobre, allerta gialla sul resto della regione. Allerta gialla per rischio idraulico reticolo principale su Toscana centrale da oggi a tutta la giornata di domani. “Previste precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Domani precipitazioni generalmente più diffuse, probabilmente più intense e abbondanti sulle zone costiere e su quelle più occidentali della regione,” spiega Giani.

