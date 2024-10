Maltempo Toscana, chiusa per frana la SP58 in Alto Mugello

MeteoWeb

Chiusa a causa di una frana la SP58 poco prima dell’abitato di Piancaldoli (comune di Firenzuola), in Alto Mugello. Lo comunica la Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze in una nota, facendo il punto sullo stato della viabilità in provincia dopo il maltempo dei giorni scorsi. Situazione che è tornata alla normalità, invece, sulla vecchia SR429, nel comune di Castelfiorentino, interdetta in questi giorni per allagamenti: la Protezione Civile fa sapere che è stata ripristinata la viabilità con doppio senso di circolazione.

