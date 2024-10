Maltempo Toscana, esondano affluenti del Cecina: persone bloccate nelle auto | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che sta interessando diverse zone della Toscana ha costretto i Vigili del Fuoco di Pisa a eseguire una quindicina di interventi dalle 18 di oggi. Per quanto riguarda la provincia di Pisa, gli interventi hanno interessato principalmente, oltre al capoluogo, i comuni di San Giuliano Terme, Pontedera, Volterra e Pomarance. Qui è stato eseguito l’intervento più rilevante, con il tratto di strada comunale Cerreto-Canova chiuso in entrambe le direzioni, causa cedimento della sede stradale dovuta all’esondazione dei torrenti Doccini e Botro Bonicolo, affluenti del fiume Cecina. Il personale dei Vigili del Fuoco ha portato assistenza ad alcune persone rimaste bloccate all’interno delle loro auto nel tratto interessato.

Gli altri interventi, quasi tutti di modesta entità, riguardano rami pericolanti, alberi su strada, dissesti statici da elementi costruttivi, frane e danni d’acqua in genere.

Per quanto riguarda il resto della Toscana, il Presidente della Regione Eugenio Giani, tramite i propri canali social comunica che linee temporalesche saranno ancora attive nelle prossime ore “sulle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena, parte di Firenze e Arezzo, in estensione a Pistoia e Prato“. Giani aggiunge che è “transitato il colmo di piena momentaneo dell’Elsa a Castelfiorentino (Firenze) sotto il primo livello di guardia, il Cecina ha raggiunto il secondo livello di guardia a Montecatini Val di Cecina (Pisa), con colmo di piena in transito a 3,5 metri”.

“Il nostro sistema di Protezione Civile della Toscana è pienamente operativo, manteniamo la massima prudenza”, fa sapere Giani.

