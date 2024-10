Maltempo Toscana: esteso sistema temporalesco su Arcipelago e costa livornese

MeteoWeb

“Un esteso sistema temporalesco sta interessando l’Arcipelago e la costa livornese, piogge sui rilievi di Lunigiana e Garfagnana“: è quanto rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Nelle prossime ore i fenomeni continueranno ad insistere sull’arcipelago e tutta la costa, estendendosi rapidamente alle zone occidentali della regione. Attesi cumulati fino a 30-50 mm, raggiungibili anche in meno di un’ora. Ulteriore intensificazione delle precipitazioni nel corso della mattinata. Prestiamo massima prudenza, il nostro sistema di Protezione Civile è in stato di allerta arancione“.

