Maltempo Toscana, Giani: “4 emergenze in 40 giorni”

“Abbiamo avuto la quarta emergenza in 40 giorni, la situazione è stata devastante in punti mirati, ma in quei punti c’è stato un dramma per le popolazioni, per fortuna non siamo arrivati a persone decedute, questo grazie anche all’azione tempestiva dei Vigili del fuoco e della Protezione civile che hanno portato via letteralmente le persone da situazioni molto pericolose“: è quanto ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, oggi alla presentazione dell’annuario Arpat, riferendosi all’ondata di maltempo dei giorni scorsi. “Forse il Comune maggiormente colpito è Riparbella (Pisa), con una situazione davvero preoccupante, da parte mia grande solidarietà alla popolazione e al sindaco, a coloro che sono impegnati ancora nel ripulire,” ha proseguito Giani.

“Non abbiamo più la regolarità delle piogge che possono essere incanalate nei fiumi, nei torrenti, nelle reti fognarie ma l’improvvisa bomba d’acqua che a questo reticolato pone l’impossibilità di assorbire la pioggia,” ha concluso il Presidente

