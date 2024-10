Maltempo Toscana, Giani: “tra Mugello e costa danni per oltre 10 milioni”

MeteoWeb

A margine di un evento a Firenze, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, fa un primo conto dei danni dell’alluvione che ha colpito alcune aree della regione dopo aver formalizzato, nei giorni scorsi, la richiesta di dichiarazione di emergenza nazionale. Per dare stime precise “è ancora troppo presto“, ha detto Giani. Tuttavia “se andiamo a vedere le due aree in Toscana colpite dal maltempo che abbiamo inserito in un unico atto”, ossia i sette comuni della costa e l’alto Mugello, “si superano i 10 milioni”.

La richiesta dello stato di emergenza ha aperto una fase “costruttiva tra i tecnici della Regione, che stanno producendo tutta la documentazione, e quelli della Protezione Civile nazionale” prima che si arrivi alle decisioni che dovrà assumere il Consiglio dei Ministri. “Sotto questo aspetto, il Ministro Musumeci mi ha detto che osserverà con attenzione tutta la documentazione”, assicura Giani, che ribadisce: “dal lavoro che stanno facendo i tecnici, comunque, vedo un approccio costruttivo perché il Governo arrivi a recepire la nostra richiesta di dichiarazione di emergenza”.

