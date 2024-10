Nott di paura nel Livornese tra Campiglia Marittima, Venturina e Suvereto: il fiume Cornia rompe gli argini | FOTO

MeteoWeb

Notte di paura nella provincia di Livorno, tra Campiglia Marittima, Venturina e Suvereto, a causa di un violento nubifragio che ha portato a allagamenti in diverse zone, in particolare a Cafaggio. In sole 2 ore, sono caduti 172 mm di pioggia, di cui 120 mm in un’ora. Un uomo è stato soccorso sulla strada 398, dove si era aggrappato a cartelli stradali per salvarsi da una forte corrente. A Piombino un ponte è crollato a causa dell’innalzamento del rio Verdancio, mentre nel comune di Suvereto, la protezione civile ha assistito il personale di una casa di riposo nel trasferire gli ospiti ai piani superiori. Il fiume Cornia ha superato gli argini nelle zone Affitti e Banditelle, isolando 12 persone, che sono state salvate dai vigili del fuoco con i battelli. Il sindaco di Venturina, Alberta Ticciati, ha raccomandato alla popolazione di rimanere ai piani alti e ha annunciato la chiusura di scuole, palestre, parchi pubblici e cimiteri. Dalle 7 di stamattina non piove più e le squadre di emergenza stanno valutando i danni e le misure urgenti da attivare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

