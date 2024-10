Maltempo Toscana, nubifragio all’Argentario e Orbetello: strade allagate

MeteoWeb

Un forte nubifragio ha colpito la zona sud della provincia di Grosseto, soprattutto Orbetello, dove sono caduti 50mm di pioggia nelle ultime 3 ore, e Marsiliana (21mm nello stesso periodo). È stata chiusa la strada provinciale 161 interrotta tra Terrarossa e Santa Liberata, andando verso Porto Ercole. La strada è allagata e un’auto che stava transitando nella zona è rimasta bloccata.

Nel centro di Orbetello, l’impianto Acque Chiara è in difficoltà a causa dell’accumulo pluviometrico. Allagamenti anche sul ponte del fiume Albegna.

Le precipitazioni continuano ad interessare anche la parte meridionale della provincia di Grosseto con cumulati minori sulle zone interne. Problemi anche ad Albinia, dove è chiuso il sottopasso dell’Aurelia. Inoltre, allagamenti nel piazzale del campo sportivo ma anche in alcune vie della frazione che sono impraticabili.

Il personale di Protezione Civile della Cri Costa d’Argento e della Misericordia di Albinia, coadiuvati dalla Protezione Civile di Orbetello, è presente su tutto il territorio comunale per monitorare la situazione e, soprattutto, pronto ad intervenire in caso di necessità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.