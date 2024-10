Maltempo Toscana, piena del Cecina in transito: “portata mai vista prima”

MeteoWeb

È in transito in questi minuti la piena del fiume Cecina in provincia di Livorno. In un aggiornamento sull’allerta meteo, divulgato sui social, il Presidente della Regione Toscana segnala “una enorme portata d’acqua mai registrata prima con 11 metri di altezza a Steccaia e 2.900 metri cubi d’acqua al secondo. A Cecina raggiunti quasi i 6 metri di altezza”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

