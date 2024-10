Maltempo Toscana, prefetto di Livorno: “danni notevoli, sostengo la richiesta di stato d’emergenza”

MeteoWeb

“Mi sono impegnato a sostenere formalmente la richiesta del Comune presso il Dipartimento della Protezione Civile per la dichiarazione dello stato di emergenza perché la notevole entità dei danni necessita di consistenti stanziamenti finanziari”. Lo ha detto oggi il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi che ha effettuato un sopralluogo a Campiglia Marittima e Venturina, due delle aree alluvionate della provincia toscana.

“Desidero esprimere la mia più sentita vicinanza al sindaco Ticciati e a tutta la cittadinanza che sta affrontando disagi e danni ad abitazioni, garage, cantine, auto e beni personali ma anche agli imprenditori agricoli ed industriali per le notevoli difficoltà nelle loro aree coltivate e negli stabilimenti”, ha aggiunto Dionisi. Una vicinanza “anche nelle iniziative volte a rappresentare alla Regione Toscana, alla Provincia e ad Anas, tutte le necessità di interventi, contributi economici e sostegni per il ripristino della viabilità e per ogni operazione necessaria ai cittadini ed ai loro beni per la ripresa della vita quotidiana in sicurezza”.

Dal prefetto parole di ringraziamento per lo stesso sindaco, “per l’impegno costante fin dalle prime avvisaglie delle condizioni meteo preannunciate dalla struttura regionale con l’apertura del Coc”, e per Vigili del Fuoco, forze dell’ordine, volontari e Protezione Civile. Dionisi ha poi annunciato sopralluoghi in altri due comuni particolarmente colpiti, Cecina e Castagneto Carducci.

“La sua vicinanza e la sua attenzione – ha commentato il sindaco di Campiglia Marittima Ticciati – ci sono state dimostrate fin dal primo momento della criticità che, dalla sera del 17 ottobre scorso, abbiamo dovuto affrontare in maniera drammatica per la violenza con cui il nubifragio si è abbattuto sulla zona”.

