Maltempo Toscana, problemi sulle strade provinciali sull’Isola d’Elba

Il maltempo che ha colpito l’Isola d’Elba con forti piogge nelle scorse ore ha provocato una serie di problemi lungo le strade provinciali. In tarda mattinata, spiegano dalla Provincia di Livorno, la Polizia municipale di Rio ha segnalato la presenza di un grosso masso franato sulla SP 26 “Rio-Cavo”, in località le Fornacelle. Sul posto è intervenuta una squadra di operai per delimitare la zona con adeguata segnaletica. La strada al momento è comunque transitabile. Le squadre del distretto stradale elbano sono comunque tutte impegnate per ripulire la carreggiata della SP 26 dai detriti, pietrisco e fogliame, che si trovano in vari punti lungo la strada.

Gli operai provinciali, inoltre, hanno già rimosso un pino caduto questa mattina sulla SP 25 Anello occidentale, in località il Bagno, a Marciana Marina e la strada è ora nuovamente aperta al transito.

