Maltempo Toscana, torrente in piena nel Senese: 2 persone salvate dai Vigili del Fuoco

A causa del maltempo che oggi ha colpito la Toscana, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in tutto il territorio della provincia di Siena per diversi interventi legati a danni d’acqua e alberi pericolanti. Nel corso del pomeriggio, un intervento particolare è stato realizzato a Radicondoli: un uomo e una donna erano rimasti bloccati a causa della piena di un torrente nel loro podere a Molin Nuovo. In loro soccorso, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che li hanno portati in salvo. I due sono poi stati affidati al personale del Comune che ha provveduto a trovare loro una sistemazione per trascorrere la notte.

