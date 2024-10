Maltempo Trentino: conclusa la fase critica, ma resta l’allerta arancione

MeteoWeb

La fase critica dell’ondata di maltempo che ha interessato il Trentino questa mattina è terminata. Per questo motivo, il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna ha revocato le disposizioni ai gestori delle dighe (eccetto l’invaso di Ponte Pià) che servivano a garantire spazio di laminazione, alla luce delle piene dei corsi d’acqua.

Permane l’allerta arancione (moderata) fino a venerdì 11 ottobre a mezzogiorno per eventuali problematiche di natura idrogeologica e idraulica. Intanto, i Vigili del fuoco volontari e permanenti stanno compiendo decine di interventi sul territorio. Gli eventi principali (peraltro in fase di risoluzione) riguardano smottamenti e frane – causate dalla saturazione dei terreni – lungo la SP 213 del Lomaso e la SS237 del Caffaro all’altezza di Darzo. Sotto la lente anche una frana in prossimità del biotopo di Maso Milano, a valle della SP421, mentre ai Laghi di Lamar è necessario prestare attenzione per la presenza di acqua e detriti causata dallo straripamento del torrente a monte della strada.

Dopo lo stop della mattinata di ieri, le precipitazioni erano riprese nel pomeriggio soprattutto sui settori sudoccidentali dove, nelle ultime 24 ore, sono caduti mediamente 20 – 60 millimetri con massimo di 94 millimetri di pioggia in Paganella mentre il massimo da martedì è stato registrato in Val d’Ambiez (206 millimetri). Nel pomeriggio – spiega Meteotrentino – le precipitazioni saranno a carattere sparso e la quota neve tenderà ad abbassarsi fino a 2.200 metri circa ma con accumuli generalmente scarsi sotto i 2.600 metri, mentre i venti tenderanno a rinforzare moderatamente da Nord.

