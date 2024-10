MeteoWeb

È stato trovato dai vigili del fuoco del gruppo Speleo alpino fluviale il corpo di Davide Manca, il 41enne disperso da sabato sera nella zona di Monte Arcosu, in Sardegna, a causa del maltempo. Il cadavere del 41enne è stato localizzato in una zona impervia, non lontano dal punto in cui era scomparso.

