Maltempo Turchia, neve ad Ardahan: disagi sulle strade | VIDEO

Assaggio di inverno in Turchia. Nebbia e nevicate hanno interessato Ardahan, località della Turchia nordorientale, situata sul confine con la Georgia. L’autostrada Ardahan-Kars è stata ricoperta da una coltre bianca, e a ciò si è aggiunta la nebbia a rendere ancora più difficile la circolazione per i conducenti. Ad Ardahan, le nevicate hanno influenzato anche i trasporti. Alcuni veicoli hanno avuto difficoltà a muoversi sull’autostrada Türkgözü-Posof-Damal a causa della neve e del ghiaccio presenti. Le squadre autostradali hanno iniziato a lavorare per 11 camion bloccati sulla strada nella località di Seyitören.

Quando nella città di Kars la temperatura è scesa fino a -4°C, piante, alberi e finestrini dei veicoli si sono ricoperti di brina. Nel distretto di Sarıkamış la temperatura è scesa fino a -6°C. Il gelo ha imbiancato i pascoli e le piante.

