Maltempo Umbria, allagamenti nel Perugino: “limitare gli spostamenti” | FOTO

Un forte maltempo ha investito tutta l’Umbria oggi, con forte vento e pioggia che hanno causato allagamenti, smottamenti e rami spezzati. A Narni un ramo è caduto su un’auto in transito, senza gravi conseguenze per gli occupanti, rimasti illesi. Nel Perugino, non si segnalano al momento emergenze particolari, anche se il comando provinciale di Perugia dei Vigili del Fuoco ha disposto il richiamo di tutto il personale disponibile e gli stessi vigili hanno rivolto un appello alla popolazione “ad evitare spostamenti non necessari e attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali per la propria sicurezza”.

Le squadre dei Vigili del Fuoco – viene riferito – sono impegnate senza sosta per fronteggiare l’emergenza, affrontando numerosi interventi legati a inondazioni, alberi caduti e altre criticità legate al maltempo. Al momento, si contano oltre 15 richieste di intervento ancora in coda, un numero che sembra essere destinata ad aumentare. A Perugia un incendio causato da un guasto a un cavo di distribuzione elettrica ha interessato una zona centrale della città, rendendo necessario l’intervento di tecnici Enel per ripristinare la sicurezza e garantire la continuità del servizio elettrico.

Disagi alla viabilità in provincia di Terni: chiuso tratto della SP38

La provincia di Terni ha disposto in serata la chiusura temporanea per motivi precauzionali di un tratto della SP38 Sambucetole-Castel dell’Aquila per una piccola tracimazione del torrente sottostante il ponticello di attraversamento nei pressi di Collicello. Del provvedimento sono state messe prontamente al corrente – spiega l’ente – tutte le autorità interessate.

Altri interventi sono in corso soprattutto nell’Amerino. Sulla SP8 Amelia-Orte a causa di una frana di modeste dimensioni e sulla SR205 Amerina, poco prima di Amelia, per la bonifica di un tratto dove si erano accumulati detriti. Tutta la rete stradale continua ad essere tenuta sotto stretto monitoraggio al fine di attivare prontamente l’intervento dei circoli stradali ove si verificassero nuove situazioni di difficoltà per la circolazione veicolare.

