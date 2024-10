Maltempo Umbria: situazione in miglioramento, rientra la piena del Nestore

MeteoWeb

Rientrata l’emergenza relativa alla piena del fiume Nestore, causata ieri dalle forti piogge, che hanno interessato anche il territorio di Marsciano. Il fiume è esondato nella tarda serata in alcuni punti, allagando terreni limitrofi, anche in prossimità del capoluogo. “Dopo il passaggio della piena il Nestore sta tornando entro livelli di sicurezza“, ha evidenziato il Comune di Marsciano. “Resta tuttavia il costante monitoraggio da parte della Protezione civile e delle altre autorità preposte“. In via di miglioramento anche la situazione nell’Orvietano e in particolare nella zona tra Allerona scalo e la l’area industriale di Orvieto che ieri è stata interessata da un nubifragio che ha provocato diversi allagamenti. Domani sono attese nuove piogge.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.