Maltempo Veneto: chiuso l’intero bacino del Rotolon nel Vicentino

MeteoWeb

Il comune di Recoaro Terme (Vicenza) ha emesso oggi un’ordinanza di chiusura di tutto il bacino del Rotolon per ragioni di sicurezza. La decisione è arrivata dopo che nella serata di ieri il Cnr-Irpi, che monitora i dati provenienti dall’area recoarese, ha comunicato agli amministratori che, per effetto delle piogge abbondanti del mese di ottobre, i movimenti della massa franosa presentano delle accelerazioni. L’ordinanza prevede anche il divieto assoluto di percorrere l’arteria di accesso, la Strada della Scalabise e l’intera sentieristica che attraversa l’alveo. Tale decisione resterà in vigore sino a nuova comunicazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.