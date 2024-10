Maltempo Veneto: fino a 150 mm di pioggia nel pomeriggio, protezione civile in allerta

MeteoWeb

Nelle prossime ore, durante il pomeriggio e la tarda serata di oggi sono attesi anche 150 mm di pioggia per metro quadrato in alcune zone montane e pedemontane del Veneto, nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza. La Protezione Civile regionale ha aperto la sala operativa di Marghera e sono molti i comuni che hanno attivato i COC, i centri operativi comunali di Protezione civile. A Venezia sono state sollevate tutte le barriere del MOSE.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.