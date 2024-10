Maltempo Veneto, record storico di pioggia in 3 ore a Valpore Seren del Grappa

MeteoWeb

Prosegue senza problemi la piena dell’Adige in Veneto dopo il maltempo della giornata di ieri. Il fiume, dopo aver raggiunto il picco massimo di portata di 1098,34m3/s alle ore 7:15 di questa mattina all’idrometro di ponte San Lorenzo a Trento, sta transitando presso il ponte Nuovo a Verona con l’onda di piena che si esaurirà. Possibile una portata di circa 1100/1200m3/s. Qualche criticità si registra in provincia. Nell’est Veronese, da ieri sera chiusi tutti i guadi del progno Illasi che tocca anche il comune di Tregnago.

La Protezione Civile regionale del Veneto segnala un’allerta arancione fino alle 20 di stasera per il transito del colmo di piena sul fiume Adige tra la provincia veronese e quella rodigina.

Record di pioggia in 3 ore a Valpore Seren del Grappa

È attesa una nuova perturbazione domani sul Veneto, che però, secondo le previsioni di Arpav, non dovrebbe portare più di 50mm di pioggia, anche se nuovamente nelle zone già interessate dal maltempo di ieri. Proprio ieri, a Valpore Seren del Grappa (Belluno), si è registrata una quantità di pioggia mai vista prima: nella località sono caduti 174mm di pioggia in sole 3 ore e 247mm in 6, toccando i 280mm nell’arco delle 24 ore.

La pedemontana trevigiana, la Valbelluna e l’Alto Vicentino sono state le zone più colpite. Oltre a leggere frane e smottamenti, i maggiori danni sono stati alla condotta dell’acquedotto che serve la Comunità Montana del Grappa, dove attualmente l’erogazione di acqua potabile è garantita da un by-pass a Setteville e nei comuni limitrofi mentre nella frazione di Quero sono state posizionate due autobotti.

I due bacini di laminazione aperti a monte della città di Vicenza hanno impedito che il Bacchiglione si alzasse oltre i 5,25 metri registrati ieri sera alle 21. Tutti i fiumi hanno raggiunto livelli importanti, lambendo la seconda soglia di attenzione.

