Maltempo, piogge torrenziali in Veneto: torrente esondato a Monte di Malo, allerta fiumi nel Vicentino | VIDEO

Si intensifica l’ondata di maltempo in Veneto, dove avrà il suo apice in tarda serata. La pioggia ha già raggiunto accumuli fino a 150-200mm sulla fascia alpina e prealpina. La precipitazione massima registrata è stata di 205mm di pioggia a Valpore, località del comune di Seren del Grappa, in provincia di Belluno ha reso noto la Protezione civile del Veneto. Segnaliamo anche 158mm a Valli del Pasubio, 156mm a Castana, 152mm in Val Lastaro, 139mm a Recoaro Terme, 137mm ad Arapè, 126mm a Feltre, 118mm a Lusiana, 117mm a Vittorio Veneto, 111mm a Gallio.

Cresce l’allerta per il fiume Bacchiglione che attraversa il centro storico di Vicenza e la cui piena è prevista tra le ore 22 e le 23: a ponte degli Angeli il livello è salito in poche ore da 1 a quasi 4 metri. Segnalati i primi allagamenti in zona stadio e in altre aree della città.

Problemi anche nel resto della provincia. A Monte di Malo, è esondato nel tardo pomeriggio il torrente Rana, con l’acqua che ha invaso terreni e strade, coinvolgendo anche diverse abitazioni. A Torri di Quartesolo preoccupa il livello del fiume Tesina. Problemi anche a Recoaro Terme per la caduta di piante che stanno creando problemi alla viabilità, anche in alcune strade provinciali, mentre alcune frane e smottamenti sono segnalati nella zona sopra Schio, dove stanno operando anche i volontari della Protezione Civile.

Molto probabile l’apertura in serata di quasi tutti i bacini di laminazione, tra cui quello più vasto a Caldogno: i primi due già entrati in azione sono quelli di Isola Vicentina e Montebello Vicentino. In funzione anche il bacino di Riese Pio X (Treviso). Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco e alle altre forze dell’ordine da tutta la provincia berica.

”Non si registrano rilevanti criticità, ma l’ondata di maltempo interesserà il nostro territorio anche nelle prossime ore”, ha detto l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin dalla centrale operativa di Marghera.

