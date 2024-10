Maltempo in Veneto: a Vicenza il Bacchiglione supera il livello di guardia

MeteoWeb

A Vicenza allerta a causa dell’ondata di maltempo che sta provocando un progressivo innalzamento dei fiumi che attraversano il centro storico. In tarda mattinata, il Bacchiglione ha superato il livello di guardia di 4,50 metri presso Ponte degli Angeli, mentre la piena, con un livello previsto superiore ai 5 metri, è attesa nel pomeriggio a causa delle intense piogge in corso sia in montagna che nell’area Pedemontana.

Per il momento, il fiume Retrone desta minori preoccupazioni, avendo raggiunto 2,70 metri nella zona di Sant’Agostino. Tuttavia, il Comune ha segnalato diversi allagamenti in città, in particolare nella frazione di Settecà, e sono già pronte ad entrare in funzione le idrovore nella zona del nuovo palazzo di giustizia.

In via precauzionale è stato chiuso il ponte in località Debba, vietando il passaggio pedonale e ciclabile. Con l’aumento del livello dei fiumi, si prevede l’apertura di molti bacini di laminazione della provincia; il primo ad essere attivato, intorno alle 9 di questa mattina, è stato quello di Isola Vicentina.

