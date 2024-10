Maltempo in Veneto, a Vicenza livello dei fiumi in calo

MeteoWeb

La situazione meteo a Vicenza sta migliorando, con solo occasionali rovesci che non dovrebbero creare particolari problemi. Questa mattina, durante un incontro presso il centro operativo comunale, il sindaco Giacomo Possamai ha fornito un aggiornamento sulla situazione. Le piogge previste potrebbero arrecare qualche difficoltà alla rete secondaria, poiché l’acqua caduta nei giorni scorsi non si è ancora completamente defluita.

I livelli dei fiumi sta calando: il Bacchiglione a Ponte degli Angeli è sceso sotto i 2,65 metri, dopo aver toccato i 5,27 metri, mentre il Retrone è sceso sotto il metro e 50 dopo aver raggiunto un picco di 3,10 metri ieri pomeriggio. Il Genio Civile della Regione Veneto sta effettuando lo svuotamento del bacino di Caldogno, che ha accumulato acqua ieri, un’operazione che comporterà un leggero aumento del livello dei fiumi nelle prime ore del mattino.

Proseguono anche le operazioni di pulizia delle griglie dei fossati, delle rogge e delle caditoie nelle zone più vulnerabili agli allagamenti. Sono state rimosse ramaglie dai ponti delle Barche e Furo lungo il Retrone, in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Nel corso della settimana, con l’abbassamento dei livelli idrici, Aim Ambiente e i Vigili del Fuoco continueranno i lavori di recupero dei tronchi caduti nel fiume.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.