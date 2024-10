Maltempo Veneto, Zaia avverte: “dal pomeriggio attese forti precipitazioni”

MeteoWeb

“La macchina della nostra Protezione Civile è pronta perché da oggi pomeriggio in Veneto sono attese precipitazioni anche di forte intensità. In prevalenza potranno essere abbondanti (60-100 mm nelle 24 ore) su zone montane, pedemontane, localmente anche molto abbondanti (100-150 mm) su alcune zone Prealpine (specie centro orientali) e sulle Dolomiti meridionali. Data l’allerta arancione in diversi bacini da questa mattina è stata aperta la sala operativa regionale di Protezione Civile., operativa h 24. Quindi la squadra di tecnici e volontari è pronta per monitorare le evoluzioni meteo in tutta la regione”: è quanto ha affermato il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in merito alle evoluzioni meteo in Veneto dove dalle 12 di oggi fino alle 14 di domani è previsto l’arrivo di una forte perturbazione, accompagnata da forte vento lungo la costa e pianura limitrofa.

“La preoccupazione riguarda, in particolare, le zone rese più fragili dalle piogge delle scorse settimane. I tecnici della Regione sono al lavoro insieme alle amministrazioni comunali dei territori a maggiore rischio per fare in modo che la situazione sia monitorata con la massima attenzione. Insieme all’assessore Bottacin seguirò le evoluzioni di questa, ennesima perturbazione. Ringrazio tutti i tecnici della Regione e dei vari territori comunali che, insieme a tanti volontari, stanno lavorando per vegliare sulla sicurezza del nostro territorio,” ha concluso Zaia.

